В Чернигове местные жители заметили необычные природное явление – во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.

Об этом сообщает в Facebook местная жительница Ольга Деркач, где она опубликовала соответствующий ролик.

На видео можно заметить, как на улице идет сильный снегопад, во время которого внезапно сверкает молния и слышен раскат грома.

"За свои 30 лет такое вижу в первый раз! Гроза во время снега!" – написала Ольга Деркач.

Многие пользователи Facebook остались удивлены таким природным явлением. В комментариях писали:

"Какой год, такая и погода".

"Это очень нехороший знак, так говорили наши предки".

"И я видела, зрелище конечно…".

"Мы еще и не такое увидим, берегите природу!"

В Чернигове во время снегопада началась гроза. Источник: Facebook/Ольга Деркач

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