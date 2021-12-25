В Чернигове увидели молнию и услышали гром во время снегопада с грозой. Видео
В Чернигове местные жители заметили необычные природное явление – во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.
Об этом сообщает в Facebook местная жительница Ольга Деркач, где она опубликовала соответствующий ролик.
На видео можно заметить, как на улице идет сильный снегопад, во время которого внезапно сверкает молния и слышен раскат грома.
"За свои 30 лет такое вижу в первый раз! Гроза во время снега!" – написала Ольга Деркач.
Многие пользователи Facebook остались удивлены таким природным явлением. В комментариях писали:
- "Какой год, такая и погода".
- "Это очень нехороший знак, так говорили наши предки".
- "И я видела, зрелище конечно…".
- "Мы еще и не такое увидим, берегите природу!"
В Чернигове во время снегопада началась гроза. Источник: Facebook/Ольга Деркач
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