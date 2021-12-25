В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали советы, как сохранять физическую активность в зимнее время года.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в пятницу, 24 декабря.

В ЦОЗ рассказали, что быть физически активными зимой бывает тяжело, особенно в холодную погоду и во время гололеда. Однако не стоит забывать, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое давление, контролировать вес, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.

Чтобы оставаться физически активными даже зимой, в ЦОЗ дали такие советы:

Если погодные условия комфортны, обязательно найдите время, чтобы прогуляться по парку, лесу или улице.

Наблюдайте за прогнозом погоды. Это позволит вам заранее спланировать зимнюю активность и подобрать подходящую одежду.

Наденьте несколько слоев удобной одежды. Когда станет теплее, вы можете снять лишние вещи. Так вы будете защищены от перегрева или переохлаждения.

Подготовьте себя к занятиям онлайн. Поищите бесплатные видео уроки с упражнениями или найдите соответствующие трансляции в социальных сетях. Сейчас есть множество онлайн-уроков по танцам, аэробике и даже утренней зарядке.

Не можете выйти на прогулку из-за погодных условий? Оставайтесь дома и убирайте, ходите по лестнице сверху вниз и наоборот, ведь это тоже вид физической активности.

Выбирайте себе тот вид активности зимой, который вам больше всего подходит. Полезны будут прогулки, быстрая ходьба, бег или пеший туризм. Если нет снега, можно сгребать опавшие листья. А когда снег выпал, полезно будет убирать его, играть в снежки, лепить снеговика.

Украинцам рассказали, как зимой сохранить физическую активность. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, чем полезны для организма прогулки в морозные дни.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, что отсутствие шапки в холодное время года не связано с менингитом, так как эта инфекция передается от человека к человеку.