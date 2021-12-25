Медики сообщили украинцам, как оставаться физически активными даже в холода и гололед
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали советы, как сохранять физическую активность в зимнее время года.
Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в пятницу, 24 декабря.
В ЦОЗ рассказали, что быть физически активными зимой бывает тяжело, особенно в холодную погоду и во время гололеда. Однако не стоит забывать, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое давление, контролировать вес, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.
Чтобы оставаться физически активными даже зимой, в ЦОЗ дали такие советы:
- Если погодные условия комфортны, обязательно найдите время, чтобы прогуляться по парку, лесу или улице.
- Наблюдайте за прогнозом погоды. Это позволит вам заранее спланировать зимнюю активность и подобрать подходящую одежду.
- Наденьте несколько слоев удобной одежды. Когда станет теплее, вы можете снять лишние вещи. Так вы будете защищены от перегрева или переохлаждения.
- Подготовьте себя к занятиям онлайн. Поищите бесплатные видео уроки с упражнениями или найдите соответствующие трансляции в социальных сетях. Сейчас есть множество онлайн-уроков по танцам, аэробике и даже утренней зарядке.
- Не можете выйти на прогулку из-за погодных условий? Оставайтесь дома и убирайте, ходите по лестнице сверху вниз и наоборот, ведь это тоже вид физической активности.
- Выбирайте себе тот вид активности зимой, который вам больше всего подходит. Полезны будут прогулки, быстрая ходьба, бег или пеший туризм. Если нет снега, можно сгребать опавшие листья. А когда снег выпал, полезно будет убирать его, играть в снежки, лепить снеговика.
Украинцам рассказали, как зимой сохранить физическую активность. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, чем полезны для организма прогулки в морозные дни.
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