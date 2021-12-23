В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали советы, как обезопасить себя и близких от COVID-19, отмечая новогодние праздники.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в четверг, 23 декабря.

В ЦОЗ рассказали, что лучший способ провести зимние выходные – это остаться дома в тесном семейном кругу. Если вы все же решили организовать вечеринку, соблюдайте простые советы, чтобы уменьшить риски распространения вируса:

Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Не стесняйтесь узнать, вакцинированы ли они, ведь речь идет о вашем здоровье.

По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать его.

Просите гостей носить маски, за исключением приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или сами их приобретите, чтобы при необходимости выдать гостям.

Позаботьтесь, чтобы гости соблюдали базовые гигиенические условия - покажите им, где ванна, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец или дезинфицирующих средств.

Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного использования.

Если вы чувствуете себя плохо - измените планы. Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку, ведь здоровье важнее.

Медики дали советы, как безопасно праздновать Новый год. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что медики дали советы украинцам, как избежать стресса перед новогодними праздниками.

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