Какой же он – самый лучший подарок? Это задачка со звездочкой при подготовке к Новому году. Все мы хотим особенно порадовать родных, друзей и коллег.

Как правильно выбрать тот самый лучший презент, который станет запоминающимся, подарит радость и принесет пользу?

Помните, сюрприз не может быть универсальным – он должен быть нацелен на определенного получателя. Учитывайте возраст, пол, интересы, увлечения, хобби и профессии того, кого хотите порадовать. Что подарить по случаю Нового года 2022 — в материале "Страны".

Что подарить взрослым и детям на Новый год 2022?

Подарок для родных должен быть особенным. Кто, как ни мы, знает истинные желания и мечты своей семьи. Особенно в этот день горят детские глазки. Здесь важен не только подарок, а еще и красочная упаковка. Для малышей можно купить несколько недорогих подарков: конструкторы, наборы для творчества, машинки, куклы. Для них процесс распаковки иногда важнее содержимого.

В мыслях детей постарше мобильные телефоны, планшеты, игровые приставки. Осуществите их мечту, если они уже созрели для таких "взрослых подарков" и научились беречь дорогие игрушки. Отличным вариантом будут ролики, скейты, самокаты. Мечта многих детей – котенок или щенок. Восторгу и радости не будет границ!

Свою вторую половинку можно порадовать, подарив незабываемые эмоции: конная прогулка, катание на снегоходе или коньках, посещение спа. Традиционные подарки порадуют более консервативных людей: парфюм, ювелирные изделия, смарт-часы, электронные книги, портсигары или, например, бар в форме глобуса.

Бар в форме глобуса

Родителям, которым, по их словам, "ничего не нужно", отличным подарком будут, например, билеты в театр с участием любимого артиста, абонемент в бассейн или на массаж. Экзотическое растение в горшке однозначно порадует и маму, и сестру, и бабушку.

Подарок для коллег и начальства не должен быть слишком дорогим или слишком личным, это может поставить их в неловкое положение. Отлично подойдет хорошая ручка, именная подставка для телефона или планшета, ручная мини-кофеварка.

Мини-кофеварка

Важное место в нашей жизни занимают наши друзья. Хорошо зная характер каждого, нужно фантазировать.

Это может быть и подарок из магазина приколов, естественно безобидный: убегающий будильник, например, или уютная мелочь для дома: фамильная ключница, увлажнитель воздуха, солевая лампа, бокалы с оригинальными или именными надписями. Как вариант - подарочные сертификаты из разных магазинов.

Убегающий будильник

Солевая лампа

Правильным будет не откладывать покупку подарков на последние дни. Так вы сэкономите бюджет (всем известно, как перед праздником меняются цены), точно не купите ничего из серии "лишь бы что", и ничего не забудете.

Фантазируйте и воплощайте, выбирайте подарки в хорошем настроении, дарите от души, и тогда их точно оценят по достоинству. А Новый год обязательно подарит всем нам оптимизм, позитив и веру в удачу! С наступающим праздником!

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