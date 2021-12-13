В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали рекомендации, что можно есть во время перекуса, а от каких продуктов лучше воздержаться.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в понедельник, 13 декабря.

В ЦОЗ рассказали, что именно во время перекуса мы больше склонны съесть что-то бесполезное.

Чтобы не переедать во время перекуса и не есть вредного, нужно выполнять следующие рекомендации:

Не держите дома не полезную еду: вы меньше рискуете наесться сладкого, если его нет дома.

Не путайте эмоции с голодом. Если кажется, что вам очень хочется есть, сначала выпейте воды и подождите 10 минут, а уже тогда возвращайтесь к еде.

Необходимо отказаться от готовых к употреблению закусок и продуктов, таких как пончики, пирожные, пироги, печенье; также отказаться от вафельных изделий, содержащих трансжиры промышленного производства.

Не стоит употреблять соленые снеки. Мы ведь часто не подозреваем о количестве соли, которое потребляем. А большей частью соль поступает в наш организм из обработанных пищевых продуктов. Поэтому лучше отказаться от перекуса бутербродом с колбасой или ветчиной, сыром или солеными сухариками, чипсами и т.д.

Также нужно отказаться от потребления добавленного сахара - ограничить употребление сладостей и напитков, содержащих большое количество сахара.

В ЦОЗ порекомендовали выбрать свой вариант здорового перекуса:

Свежие фрукты и сырые овощи вместо сладких перекусов. Речь идет о самом широком выборе овощей и фруктов, лучше всего – сезонных и привычных для нас. К примеру, морковь, груши, яблоки. Также сейчас сезон хурмы.

Сухофрукты, орехи и семена, особенно несоленые и несладкие. Ореховые масла также хороший вариант, если выбирать 100% ореховое масло без добавления сахара, соли или пальмового масла.

Что можно есть во время перекусов. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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