С завтрашнего дня Украину посетит легкое потепление. Однако большей части регионов синоптики по-прежнему прогнозируют снег и мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны ночью ожидается -1...-3 градусов, днем 0...+3 градуса. Ожидается мокрый снег с дождем.

В восточных областях Украины ночью столбики термометров покажут -1...-7 градусов, днем воздух прогреется до -1...+4 градусов. Синоптики также прогнозируют мокрый снег.

В северных регионах страны и в Киеве ожидаются дожди, ночью до -1...-3 градусов, днем также 0...+3 градусов. Аналогичная ситуация и тут - накроют снег с дождем.

В центральной части Украины ночью столбики термометров покажут -1...-3 градусов, днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. По данным синоптиков, ожидается мокрый снег во всех регионах центральной части нашей страны.

Теплее и комфортнее всего будет на юге. Здесь ночью ожидается -1...+3 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до +2...+9 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду.

Напомним, что из-за недавних резких похолоданий в Харьковской области в результате сильных заморозков уже появились пострадавшие.

Кроме того, синоптик Диденко сообщила о том, что в последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой.