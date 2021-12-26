В воскресенье, 26 декабря, украинские спасатели заявили об угрозе схождения лавин в ряде областей, в связи с чем объявлен 4 уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. 26-27 декабря, в связи со снежными метелями, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.

При этом в западной и центральной частях Закарпатской области, утверждают спасатели, сохранится высокая снеголавинная опасность 3 уровня.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком похолодании 26 декабря после относительно теплой субботы. Из-за этого, по ее данным, сегодня на дорогах будет скользко: снег, успевший немного растаять, замерзнет и превратиться в лед. Водителям и пешеходам стоит обратить на это внимание.

Кроме того, мы сообщали, что под Львовом из-за сильных снегопадов спасателям приходится вытаскивать пассажирские автобусы из сугробов. Вчера сотрудники ГСЧС помогли двоим водителям.