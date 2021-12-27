В Ялте обильные осадки активно наполняют водохранилища, которые используются для водоснабжения курортного города.

По словам "главы городской администрации" Янины Павленко, теперь запасов воды достаточно на весь 2022 год.

"Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год и с еще большей - ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

"Чиновница" привела данные наполнения двух водохранилищ Крыма. По ее данным, в Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, 87% от общего объема (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском - 6 миллионов или 57% от объема (год назад - чуть больше 2,5 миллиона кубометров).



"Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада", - добавила глава администрации.



Напомним, недавно в России обвинили украинцев в экоциде и открыли уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Там заявили, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Также мы писали, что в июле Россия подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека. В числе прочего, речь в нем идет и о блокировке Северо-Крымского канала.

Также сообщалось, что "власти Крыма" подготовили иски к Украине за пять блокад полуострова.