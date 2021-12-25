Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины нашло незадекларированный участок в Крыму у судьи Конституционного суда (КС) Украины Виктора Кривенко.

Об этом сообщает в Facebook НАПК в пятницу, 24 декабря.

НАПК проверяло декларации судей КС. В итоге у Кривенко обнаружили недостоверные сведения - судья не задекларировал земельный участок на 4 миллиона гривен.

Кроме того, в НАПК сообщили,что незадекларированную недвижимость на 2,4 миллиона гривен обнаружили у еще одного судьи - Александра Касминина. Он не указал сведения о стоимости квартиры в Киеве площадью 150,5 квадратных метров.

Отметим, что и Кривенко, и Касминин относятся к группе поддержки главы КСУ Александра Тупицкого, которого отстранил президент. Тупицкий сейчас оспаривает указ президента об отстранении в Верховном суде. И уже выиграл суд. Теперь дело слушается в порядке апелляции в Большой палате Верховного суда.

Таким образом, внезапное обнаружение НАПК земли в Крыму у данных судей, судя по всему, является частью войны Офиса президента за контроль над КСУ.

Ранее "Страна сообщала, что Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского и не обнаружило признаков незаконного обогащения.

Также мы писали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции продлило срок проверки декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова на 60 дней.