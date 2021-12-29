В Полтавской области из-за сильного снегопада отменили ряд рейсов. С центрального автовокзала в Полтаве на маршрут не выехали около 20 транспортных средств.

Об этом сообщает Telegram-канал "Суспильне Полтава" со ссылкой на слова руководителя центрального автовокзала Полтавы Оксаны Левенко.

"С центрального автовокзала в Полтаве сегодня не выехали автобусы в нескольких направлениях. В частности, отменены рейсы в направлении Днепра, Глобино, Каменского, Кривого Рога и Кобеляк. Относительно последнего - планируют восстановить после обеда. Насчет остального - пока не известно. Рейсы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 декабря, из-за непогоды "Укравтодор" запретил движение грузовых транспортных средств на трассах в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, в агентстве попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности, удерживаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.

Кроме того, мы также сообщали о том, что утром 29 декабря в шести регионах Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Пострадали Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Донецкая и Сумская области.