Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют во вторник, 28 декабря, сильные снегопады и гололедицу на всей территории Украины.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра в понедельник, 27 декабря.

В западных регионах страны ночью ожидается -6...-9 градусов, днем -2...-5 градусов. Прогнозируются осадки в виде снега.

В восточных областях Украины сильные снегопады, метели, ночью похолодает до -12...-15 градусов, днем -5...-7 градусов.

В северной части страны и в Киеве ожидаются порывы ветра до 12 м/с, ночью столбики термометров покажут -7...-11 градусов, днем -3...-6 градусов. Прогнозируется мокрый снег, местами ожидаются снегопады.

В южных регионах Украины также будет мокрая погода - дождь, местами снег. Ночью -2...-4 градусов, днем +2...+4 градусов. В Крыму потеплеет до +11 градусов днем.

В Украине ожидаются сильные снегопады. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине во вторник, 28 декабря, сильно ухудшится погода. Возможны проблемы с транспортом и отключения электроэнергии.

Также мы писали, что украинцам посоветовали воздержаться от поездок во вторник, 28 декабря, из-за надвигающейся непогоды.

Кроме того, мы информировали, что в Карпатах сугробы достигли почти двух метров в высоту.