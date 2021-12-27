В патрульной полиции вслед за Укргидрометцентром предупредили украинцев об ухудшении погодных условий, в понедельник, 27 декабря, и во вторник, 28 декабря, и порекомендовали воздержаться от поездок.

Об этом сообщили патрульные в Фейсбуке.

По их данным, сегодня и завтра ожидается снег в ряде областей - в Одесской, Николаевской и Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой.

Покровы достигнут 20 сантиметров. Также ожидается гололедица. Из-за этого на дорогах Украины возможны нарушения движения транспорта. Кроме того, в населенных пунктах могут отключить электроэнергию.

Патрульные советуют воздержаться от путешествий на автомобиле. При этом они дали ряд рекомендаций тем водителям, которые все же окажутся за рулем в эти дни.

Правоохранители рекомендуют:

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершать рискованных маневров;

во время поездок в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

заранее снизить скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Напомним, ранее и синоптик предупредила о метели и снегопадах в Украине во вторник.

Также мы писали, как Киев из-за снегопада сковали масштабные пробки на прошлой неделе.