В понедельник, 27 декабря, в Украине из-за выхода активного циклона ухудшится погода в ряде областей. Ожидаются снегопады и метели. В связи с непогодой синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

По данным синоптиков, сегодня в Одесской, Николаевской и Херсонской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях ожидается снег.

В южных регионах и в центральных областях пойдет мокрый снег и дождь, ожидается гололедица. Вместе с тем, по всей Украине, кроме западных и северных областей, будет дуть порывистый ветер (15-20 м/с). Ожидаются вьюги, снежные заносы.

В течение 28 декабря в южных, центральных и восточных, ночью - и в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях прогнозируют значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см).

Синоптики добавили, что из-за непогода на дорогах страны возможны нарушения движения транспорта. Кроме того, в населенных пунктах могут отключить электроэнергию.

Прогноз погоды на 27 декабря

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