В Киеве из-за сильного ветра оказалось повреждено стекло люкарни купола Андреевской церкви. Об этом рассказал заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

"Почти сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено окно в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты. Так сложно стекло мы еще не ремонтировали…" – рассказал он.

Известно, что альпинистам потребовалось подняться на купол, чтобы прочистить металлическую раму от старой замазки и остатков стекла. После этого был снят шаблон шибки. Далее им нужно было смоделировать и вырезать стекло, а также установить его.

Напомним, в последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой. В субботу в западных и восточных областях будет идти мокрый снег с дождем, а в воскресенье осадки накроют полосу от Черновицкой области через весь юг и до Донецкой области.

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