Католическая церковь Франции продает имущество, чтобы внести необходимый вклад в фонд помощи жертвам сексуального насилия, созданный после скандального отчета о священниках-педофилах в стране.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, епископ прихода Кретей Доминик Бланше выставил на продажу дом площадью 250 кв. метров близ Марны, в котором он проживал до настоящего времени. В его окружении сообщили, что рассчитывают таким образом привлечь средства для первого взноса в размере 200 тысяч евро.

Также, по информации газеты, к продаже подотчетных объектов готовится епархия Тулузы (департамент Верхняя Гаронна), которая планирует внести в общую казну от 500 тысяч до 1 млн евро.

Самый большой вклад готовит парижская епархия - 2 млн евро. Однако эта сумма уже имеется в финансовых резервах епархии и получена за счет сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей ее собственной гражданской ассоциации, которая пока не рассматривает вопрос о продаже.

Напомним, что в Украине начал работать реестр педофилов. В него внесли данные 171 человека.

Ранее "Страна" сообщала, что католическая церковь Австралии откупилась от жертв священников-педофилов 213 миллионами долларов.

Также мы писали, что епископа Православной Церкви Украины Адриана (в миру Роман Кулик), который в конце октября в Киеве избил женщину, отстранили от выполнения обязанностей.