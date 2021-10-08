Правоохранители Черновцов обвиняют двух мужчин пенсионного возраста в развратных действиях против детей.

Об этом сообщает видеосервис YouTube со ссылкой на "ТСН-Новости".

Мужчин, которым 74 и 66 лет, задержали накануне, как раз когда в квартиру одного зашла несовершеннолетняя девушка.

Следить за мужчинами в полиции начали после заявления жительницы Черновцов еще 7 месяцев назад. За это время выяснили, что педофилией они занимались с 2006 года. Владелец квартиры записывал даты, имена девушек и сумму вознаграждения за секс.

Мужчин обвинили почти в 90 преступлениях, касающихся половой свободы детей. Свои развратные действия пенсионеры записывали на телефон.

В Черновцах двое пенсионеров занимались педофилией. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео. Разоблачить извращенца смогли сотрудники Департамента киберполиции МВД при помощи Интерпола.

Также мы информировали, что в Краматорске 46-летнего мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки неестественным способом. Злоумышленник угрожал девочке физической расправой и предложил вступить с ним в половые отношения, после чего изнасиловал ее неестественным образом.