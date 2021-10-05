В воскресенье, 3 октября, в селе Винаровка (Белоцерковский район Киевской области - Ред.) разыгралась очередная бытовая трагедия. Здесь двое пожилых людей выпивали, и для одного из них посиделка оказалась последней в жизни. Собутыльник забил его до смерти табуретом и кочергой.

Об этом случае сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По данным следствия, 3 октября в селе Винаровка двое мужчин употребляли алкогольные напитки в доме одного из них. Впоследствии между ними произошел конфликт, в ходе которого 74-летний хозяин дома нанес не менее семи ударов табуреткой по голове своему 63-летнему гостю, от чего последний упал на пол. Далее подозреваемый взял металлическую кочергу и нанес ею еще не менее трех ударов потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался", - рассказали детали в пресс-службе.

Досудебное расследование осуществляется следователями Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.

"Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры жителю Белоцерковского района сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины, санкция - от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы).

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