Дочь полтавского депутата областного совета Вита Кириченко, которую спасли после похищения, до сих пор не может отойти от шока. Девушка хочет все забыть.

Об этом сообщает ТСН.

По словам девушки, изначально она думала, что все происходящее - не больше, чем пранк.

"Ужасные дни были. Никому не пожелаю пережить. Честно, даже были мысли что это - розыгрыш", - говорит Вита.

Она также рассказала, что все произошло, когда в конце августа она возвращалась из Полтавы в Киев на учебу за рулем автомобиля. Однако на трассе ее подрезал автомобиль и ей пришлось остановиться.

"Честно, я не знаю, как я справилась с машиной, не врезалась никуда. Нагло подрезали, вытащили, а дальше - как в каком-то тумане", - сообщает она .

Девушка потеряла сознание, а очнувшись через несколько часов обнаружила себя связанная скотчем на кровати в чужой квартире.

"Через некоторое время на наши телефоны пришла смс-ка с текстом "если хотите увидеть любимого человека - свяжитесь в Телеграм-канале ", - делится мать похищенной Виты Татьяна Кириченко.

Похитители требовали у родителей девушки выкуп почти в полмиллиона долларов в биткоинах. Злоумышленники присылали родным фотографии и видео Виты, прикованной наручниками. Правоохранители искали ее две с половиной недели из-за того, что злоумышленники всячески скрывались.

По информации правоохранителей, организатор похищения находится в СИЗО. 20-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью, произошедшее два года назад.

Тогда в одной из квартир Киева нашли тело 18-летней Анастасии - она была подругой детства похищенной Виты. Следователи предполагают, что Анастасия нравилась злоумышленнику, но он жестоко зарезал ее, после чего скрылся. Сейчас правоохранители не подтвердили и не опровергли, что эти преступления связаны.

Напомним, в Полтаве злоумышленники похитили дочь местного бизнесмена, депутата областного совета. Они угрожали семье девушки ее убийством и требовали за нее выкуп в 470 тысяч долларов, которые они хотели получить в биткоинах.

Как выяснилось позже, злоумышленники похитили его 19-летнюю Виту Кириченко.