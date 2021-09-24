Появились новые подробности о похищении дочери депутата Полтавского областного совета, о котором стало известно накануне.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

По их данным, была похищена дочь Василия Кириченко - депутата Полтавского облсовета от партии "Доверие". Он также является предпринимателем, руководитель ООО "Свиточ".

Злоумышленники похитили его 19-летнююю дочь от второго брака Виту Кириченко. По данным издания, сейчас девушка учится в Киеве.

Также издание публикует фото похищенной девушки с родителями.

Напомним, ранее стало известно, что у депутата Полтавского облсовета похитили дочь и потребовали выкуп в полмиллиона долларов в биткоинах. Позже выяснилось, что похищение организовали из тюрьмы.

По данным СБУ, организатор преступления, отбывая срок за умышленное убийство с особой жестокостью, нашел через интернет исполнителя похищения и предложил похитить дочь депутата за 100 тысяч долларов.

После похищения, преступники вступили в переговоры с родителями. Угрожая убийством их дочери, они потребовали выкуп в 470 тысяч долларов, который должен был быть перечислен в биткоинах.

Мы также сообщали, как в Киеве двое полицейских в компании уголовника похитили мошенника ради выкупа.

Кроме того, "Страна" писала, как в Харькове похитили девушку.