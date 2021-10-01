В Киеве будут судить женщину, которая в марте жестоко убила сотрудницу столичной полиции Святославу Петрову, нанеся ей 55 ножевых ранений. 38-летней обвиняемой в совершении убийства грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в в Дарницкий районный суд.

Об этом сообщает полиция Киева.

Жестокое убийство произошло в марте 2021 года в Киеве на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы. В полицию сообщили об обнаружении тела женщины без признаков жизни. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, кинологи.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между двумя женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них сначала бутылкой ударил другую по голове, а затем ножом нанесла около 55 ударов по телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая, 1983 года рождения, скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Задержанной 38-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой полицейские убили селянина, который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой.

Также мы сообщали, что в России неизвестный зарубил топором трех студенток, поиски убийцы продолжаются.