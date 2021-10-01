Следственный комитет России выпустил книгу, в которой рассказывается о расследовании убийства последнего российского императора Николая II и его семьи. В ней собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью царской семьи.

Об этом говорится в сообщении СК РФ.

События вековой давности о расстреле императорской семьи представлены в трех томах. Они основаны на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках. В книгах в хронологической последовательности изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков.

Первый том книги обнародован на сайте Следственного комитета.

"Он стал документально подтвержденным отражением исторического факта. Еще два тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. На страницах книги отражены актуальные результаты следствия по уголовному делу, возобновленному Следственным комитетом России осенью 2015 года, которому удалось воссоздать объективную картину тех далеких дней и восполнить ранее имевшиеся пробелы", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что бывший министр Арсен Аваков выпустил книгу.

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