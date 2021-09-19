Американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности. О совершенном преступлении он случайно обмолвился во время съемок фильма о себе. Обвинение назвало 78-летнего старика "нарциссическим психопатом".

Об этом сообщает Reuters.

Телеканал HBO снимает документальный сериал "Тайны миллиардера", героем которого стал американский наследник недвижимости и миллионер Роберт Дерст. Во время съемок он забыл о включенном микрофоне и в уборной начал разговаривать сам с собой. В монологе пожилой магнат сознался в убийстве подруги Сьюзан Берман в 2000 году. Он бормотал себе под нос: "Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно". Признание из туалета и стало основанием для ареста Дерста в Новом Орлане.

Убийство в Беверли-Хиллз

По делу об убийстве Сьюзан Берман прошло заседание. Присяжные совещались около семи часов в течение трех дней и пришли к выводу, что свою давнюю подругу Дерст решил убить, чтобы помешать той дать показания об исчезновении его жены Кетлин в 1982 году.

Сьюзан Берман помогла миллионеру с алиби сразу после исчезновения Кэти МакКормак, но когда дело возобновили в 1999 году, она хотела дать показания полицейским. Впрочем, сделать этого не успела.

Вскоре после того, как ее вызвали на допрос в полицию, ее нашли мертвой в Калифорнии. Ее обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам магнат в сфере недвижимости долгие годы утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его подругой, и не знает, кто ее убил.

Кстати, дело об исчезновении его жены так и повисло "глухарем" из-за недостаточности улик. Дерст долгое время скрывался в маленьком городе Галвестон в Техасе под видом немой женщины, чтобы ему не предъявили обвинение.

По версии обвинения, Дерст убил трех человек - третьим стал его сосед в Галвестоне по имени Моррис Блэк. Пожилой мужчина вероятно узнал миллионера, когда тот скрывался. И когда в 2001 году Дерста арестовали по подозрению в убийстве Блека, миллионер сознался, что случайно застрелил соседа во время ссоры, расчленил его тело и выбросил его в Галвестонский залив. Присяжные в итоге постановили, что Дерст действовал в целях самообороны. Основное обвинение с Дерcта сняли, он признал себя виновным по двум другим пунктам и в 2003 году осужден на пять лет тюрьмы, откуда вышел досрочно в 2006-м.

Кэтлин Маккормак Дерст была объявлена ​​мертвой в 2017 году. Ее тело так и не было найдено, и никому не было предъявлено обвинение.

Следствию оказалось очень трудно доказать причастность магната к преступлениям, поэтому суд признал его виновным только в убийстве лучшей подруги. 78-летнему магнату в сфере недвижимости грозит пожизненное. Приговор ему должны огласить 18 октября. Учитывая возраст подсудимого, маловероятно, что он сможет выйти из тюрьмы.

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