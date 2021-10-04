Деснянский районный суд Чернигова 4 октября избрал меру пресечения пятерым задержанным в связи со зверским избиением двух полицейских, в результате которого один скончался. На время досудебного расследования все пятеро фигурантов будут сидеть под стражей.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицировали по пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 186) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" рассказывала об обстоятельствах преступления. По данным журналистов, полицейские, которые находились в отпуске и были одеты в гражданское, в супермаркете сделали компании замечание за то, что та чересчур шумно себя вела. После чего компания дождалась, когда мужчины выйдут из магазина, и принялась их избивать. У убитого полицейского остались вдова и двое маленьких детей.

А летом мы сообщали, что под Ровно мужчина проткнул вилами полицейского.