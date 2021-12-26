В течение суток в Украину придет холодная воздушная масса, ко вторнику во многих регионах пойдет сильный снег, ожидаются метели и ночные морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

По данным синоптиков, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов мороза. На востоке страны и в Днепропетровской области ночью -11...-16 градусов, днем -5...-10 градусов мороза.

Лишь в южной части страны и на Закарпатье ночью -2...-7 градусов мороза, днем около 0 градусов.

В Киеве в начале недели без осадков, температура ночью -10...-12 градусов мороза, днем -4...-6 градусов мороза.

Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий во вторник – в центральных, восточных областях ожидается сильный снег, местами метели, а в южных регионах мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололед, налипание мокрого снега. В западных и северных областях умеренный снег.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов мороза (на востоке до -15 градусов), днем -3...-8 градусов мороза, в южной части страны ночью -1...-6 градусов мороза, днем 0...+5 градусов.

На Закарпатье синоптики прогнозируют ночью мокрый снег и дождь, температура воздуха около 0 градусов.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, а днем умеренный снег, гололедица. Температура ночью -7...-9 градусов, днем -3...-5 градусов мороза.

Ранее "Страна" сообщала, что недавно в Харькове и области температура воздуха опустилась до -17 градусов. В связи с сильным похолоданием в городе открыли пункты обогрева. Вместе с тем, из-за непогоды в регионе пострадали два человека.

Также мы писали, что в воскресенье, 26 декабря, украинские Карпаты засыпало снегом, местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. На данный момент специалисты советуют избегать походов в горы.