Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на завтра, 28 декабря, сильный снег и метели. Больше всего осадков ожидается в в центральных областях.

Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.

"Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия - сильный снег, метели, снежные заносы", - написала она.

Вместе с тем, в западных областях (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), а также восточных и южных регионов, будет преобладать южный циклон. В регионах будет идти мокрый снег с дождем.

"Соответственно, на дорогах водителям будет несладко - поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки в эти регионы, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации", - порекомендовала Наталья Диденко.

В северных областях будет без осадков. "Но доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью - вопрос", - добавила синоптик.

На дорогах завтра ожидается гололедица. Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.

В Киеве завтра будет облачно, есть вероятность снега, однако не сильного. Ночью в столице ожидается -8...-10 градусов, днем ​​около -5 градусов.

Также синоптик, заглянув наперед, рассказала о погоде 31 декабря и 1 января. По ее словам, в эти дни "ожидается оттепель с "плюсами", временами будет дождь и мокрый снег.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре заявили, что в Украине сильно ухудшится погода. Возможны также проблемы с транспортом и отключения электроэнергии.

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