В "Укравтодоре" просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности, удержаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.

Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

По прогнозам синоптиков, сегодня также ожидается снегопад, прирост снежного покрова достигнет 10-20 сантиметров.

В связи с этим в "Укравтодоре" просят водителей внимательно и осторожно ездить по дорогам и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Вместе с тем, в госагентстве просят по возможности перенести дальние поездки на светлое время суток.

По состоянию на 28 декабря дорожники задействовали 247 единиц дорожной техники и 168 рабочих для очистки дорог от снега. Также было использовано более двух тонн песчано-соляной смеси.

Напомним, патрульные ранее также посоветовали воздержаться от поездок. При этом они дали ряд рекомендаций тем водителям, которые все же окажутся за рулем сегодня.

Кроме того, мы писали, что в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП, а на дорогах образовались масштабные пробки.