Утром во вторник, 28 декабря, в Киеве, на улице Лобановского в сторону Севастопольской площади, произошла авария. Из-за этого движение на дороге сильно затруднено.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

По данным паблика, машину Skoda занесло на дороге, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Из-за ДТП движение было затруднено по всем полосам.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то во время аварии, информация уточняется.

По данным сервиса Google Maps, сейчас на проспекте Лобановского наблюдаются сильные пробки.

Вместе с тем, весь город утром стал в пробках. Традиционно затруднено движение на Южном, Дарницком, мостах, мостах Патона и Метро.

Также пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, проспекте Романа Шухевича, проспекте Бажана, Броварском проспекте.

Тянучки наблюдаются и на улице Даниила Щербаковского, в районе проспекта Бандеры, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана.

Напомним, ранее патрульные посоветовали украинцам воздержаться от поездок сегодня из-за непогоды.

Также мы писали, что автомобили в Украине могут переждать непогоду в специальных местах.