В преддверии надвигающейся на Украину непогоды водителям напомнили, что в стране оборудованы места отстоя, где транспорт можно переждать сложные погодные условия.

Об этом свидетельствует информация на карте "Мест отстоя для грузового транспорта".

Таким образом, у водителей есть возможность переждать непогоду на одной из стоянок или в месте отстоя транспортных средств на автодорогах государственного значения. "Укравтодор" определил пункты, которые подходят для легкового и грузового крупногабаритного транспорта.

На карте обозначено более восьми сотен мест для отстоя грузового транспорта, около пятидесяти и около тридцати стоянок для отстоя транспортных средств.

Напомним, в патрульной полиции вслед за Укргидрометцентром предупредили украинцев об ухудшении погодных условий. Завтра ожидается снег в ряде областей - в Одесской, Николаевской и Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой.

Также сообщалось, что в Украине ожидаются сильные снегопады, метели и до -15 градусов на востоке. В северной части страны и в Киеве ожидаются порывы ветра до 12 м/с.