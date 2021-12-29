Из-за непогоды "Укравтодор" запретил движение грузовых транспортных средств на трассах в Запорожской и Николаевской областях.

Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.

"Движение транспорта временно ограничено из-за ухудшения погодных условий в нескольких районах", - говорится в сообщении.

Так, в Запорожской области ограничено движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (км 300+067 — км 341+000).

В Николаевской области запрещено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от Вознесенска до Новой Одессы по дороге Н-24 Благовещенское — Николаев, (км 138+000 — км 186+000).

Кроме того, с 21:00 часов 28 декабря действует ограничение проезда тяжеловесного транспорта на автодороге Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев (км 153+527 — км 235+600).

В "Укравтодоре" добавили, данные меры приняты с целью предотвращения осложнений на дорогах из-за ухудшения погодных условий в этих областях.

Об открытии движения агентство сообщил дополнительно.

Напомним, ране мы сообщали о том, что в "Укравтодоре" попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности, удерживаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.

Также мы писали, что 28 декабря мэр Николаева Александр Сенкевич из-за неблагоприятных погодных условий призвал всех жителей города оставаться дома, а также попросил работодателей дать возможность сотрудникам работать в удаленном режиме.