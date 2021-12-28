Во вторник, 28 декабря, мэр Николаева Александр Сенкевич из-за неблагоприятных погодных условий призвал всех жителей города оставаться дома, а также попросил работодателей дать возможность сотрудникам работать в удаленном режиме.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Facebook.

"Друзья, будьте сегодня максимально осторожны на дороге! Если вы можете работать дистанционно, оставайтесь дома. Руководителей предприятий и учреждений прошу предоставить такую возможность своим работникам", - написал он.

Указывается, что из-за аварийных ситуаций, которые возникают по всему городу, общественный транспорт ходит с задержкой.

"Наши коммунальные службы с самого утра работают на городских путях и обрабатывают дороги и тротуары реагентами. Аварийные службы устраняют последствия непогоды. Будьте внимательны и берегите себя!", - объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня утром в Николаеве в нескольких районах отключили электроэнергию из-за аварий на подстанциях. Из-за отсутствия электричества в некоторых микорайонах нет отопления, а в Северном микрорайоне также нет воды - там отключились насосы подкачки и в котельных.

Кроме этого, патрульные сообщали, что в населенных пунктах 28 декабря могут отключать электроэнергию из-за непогоды.