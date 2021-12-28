Утром во вторник, 28 декабря, в Николаеве в нескольких районах отключили электроэнергию из-за аварий на подстанциях.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

По данным издания, в 03:59 произошла авария на подстанции 35,150 кВ "Овощная". Из-за чего без света остались микрорайоны Казарского, Старый Водопой. Через полтора часа электроснабжение было возобновлено.

Кроме того, в 04:53 аналогичная ситуация произошла на подстанциях "Терновка", "Ракетное Урочище", "Матвеевка" и "Соляные". Электроэнергию обещают возобновить к 10:00.

Вместе с тем, в 07:12 произошел сбой в работе подстанций "Лески", "Пески" и "Сухой Фонтан". Эта авария оставила без света Намыв, Лески и центр города. По состоянию на 08:00 электроснабжение было частично восстановлено.

Из-за отсутствия электричества в некоторых микорайонах нет отопления, а в Северном микрорайоне также нет воды - там отключились насосы подкачки и в котельных.

В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы.

Напомним, ранее патрульные сообщали, что в населенных пунктах 28 декабря могут отключать электроэнергию из-за непогоды.

Также мы сообщали, что в Торецке из-за аварии на водопроводе объявили режим чрезвычайной ситуации.