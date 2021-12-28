В городе Торецк Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе. Объем подачи воды сокращен на время ее ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба местной военно-гражданской администрации.

Речение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации было принято местной комиссией по ТЭБ и ЧС в понедельник, 27 декабря.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного", - сказано в сообщении.

Местные власти объяснили, что накануне на водопроводе произошла авария, для ее устранения были проведены ремонтные работы, однако объем подачи воды не увеличился. Теперь ремонтники ищут возможные разрывы, чтобы устранить их.

Жителей города просят не производить забор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения аварии иметь дома запас на 1-1,5 суток.

Воду обещают давать по графику:

27 декабря с 19:00 до 08:00 28 декабря – Забалочная часть города;

28 декабря с 18:00 – Центральная часть города, поселки Северное, Железное.

Напомним, четыре тысячи учебных заведений Украины пользуются водой не из водопровода, а из колодцев.

Также мы писали о том, что в центре Киева перекрывали движение по бульвару Шевченко после аварии на водопроводе.