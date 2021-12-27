Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. Таким образом, начиная с первого дня 2022 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Самые высокие тарифы установили для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) - за один кубический метр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).

Также высокие тарифы НКРЭКУ установила для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 гривен соответственно.

В целом, по информации НКРЭКУ, тарифы повысятся для клиентов 44 поставщиков (для клиентов запорожского КП "Облводоканал" ЗОС цены незначительно снизятся). Уровень роста составит от 1,51% до 55,65%. Больше всего - на 55,65% тарифы вырастут для клиентов КП Днепропетровского областного совета "Аульский водовод".

Ранее мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". Таким образом, с 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.

Также мы писали о том, что в следующем году ожидается рост коммунальных тарифов для населения. Больше всего подорожает газ и отопление. Что касается цены за электроэнергию, с одной стороны в правительстве заявляют, что она может остаться на прежнем уровне, с другой - есть прогнозы, что платежка за электричество подорожает.