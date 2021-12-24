Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". Таким образом, с 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Как заявили в пресс-службе, установление НКРЭКУ новых тарифов обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), которые составят в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

централизованное водоснабжение - 16,164 грн/кубометр с НДС;

централизованный водоотвод - 14,22 грн/ кубометр с НДС.

"Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды, вырастут на 32,50 грн", - указывается в сообщении.

Между тем, в Украине продолжается газовая лихорадка. На Украинской энергетической бирже на аукцион 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" вышел с новым рекордным ценником - 73,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Это больше, чем на 10 тысяч выше вчерашней цены, которая уже казалась невообразимой. "Страна" разобралась, почему газ бьет новые ценовые рекорды, и что это значит для людей и бизнеса.

Кроме этого, мы писали о том, что в следующем году ожидается рост коммунальных тарифов для населения. Больше всего подорожает газ и отопление. Что касается цены за электроэнергию, с одной стороны в правительстве заявляют, что она может остаться на прежнем уровне, с другой - есть прогнозы, что платежка за электричество подорожает.