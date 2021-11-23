В некоторых районах Херсонской области уже начались веерные отключения электричества, а больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Егор Устинов, которого цитирует пресс-служба "ОПЗЖ".

"В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и всё остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет - это полный абсурд", - рассказал Устинов.

Политик считает, что необходимо ввести мораторий на повышение тарифов и заключать прямые контракты на энергоносители, а также оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях света. Труханов о возможных отключениях электричества предупредили на совещании в обладминистрации.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал, что веерных отключений света в Украине не будет.