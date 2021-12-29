Из-за снега и дождей без света остались жители более полутора сотен населенных пунктов в 6 областях Украины
Утром 29 декабря в шести областях Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, на утро сегодняшнего дня, 29 декабря, в результате ухудшения погоды (дождя, мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:
- Херсонская - 65,
- Днепропетровская - 46,
- Николаевская - 23,
- Запорожская - 17,
- Донецкая - 13,
- Сумская - 1.
В настоящее время бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром во вторник, 28 декабря, в Николаеве в нескольких районах отключили электроэнергию из-за аварий на подстанциях.
Кроме того, мы также информировали о том, что накануне Нового года с 28 по 31 декабря в Киеве и в Киевской области пройдут массовые отключения электричества.
Между тем, "Страна" детально рассказывала о том, какими будут тарифы на электроэнергию в 2022 году, согласно постановлению Кабмина. В консенсус-прогнозе Министерства экономики говорится, что цены на электричество могут подорожать на 17,5%.