Утром 29 декабря в шести областях Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, на утро сегодняшнего дня, 29 декабря, в результате ухудшения погоды (дождя, мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:

Херсонская - 65,

Днепропетровская - 46,

Николаевская - 23,

Запорожская - 17,

Донецкая - 13,

Сумская - 1.

В настоящее время бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром во вторник, 28 декабря, в Николаеве в нескольких районах отключили электроэнергию из-за аварий на подстанциях.

Кроме того, мы также информировали о том, что накануне Нового года с 28 по 31 декабря в Киеве и в Киевской области пройдут массовые отключения электричества.

Между тем, "Страна" детально рассказывала о том, какими будут тарифы на электроэнергию в 2022 году, согласно постановлению Кабмина. В консенсус-прогнозе Министерства экономики говорится, что цены на электричество могут подорожать на 17,5%.