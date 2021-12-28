Накануне Нового года с 28 по 31 декабря в Киеве и в Киевской области пройдут массовые отключения электричества.

Соответствующая информация появилась на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Причиной энергетики называют проведение ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

График отключений в Киеве и регионе с 28 по 31 декабря выглядит следующим образом:

Напомним, ранее мы какими будут тарифы на электроэнергию в 2022 году, согласно постановлению Кабмина. Вместе с тем, в консенсус-прогнозе Министерства экономики говорится, что цены на электричество могут подорожать на 17,5%.

Кроме того, "Страна" ранее рассказывала, Украина находится на пороге веерных отключений света. В отдельном материале мы разбирались, что такое веерные отключения света и описывали их хронологию за весь период независимости Украины.

Вместе с тем, мы писали, что сегодня в нескольких районах Николаева аварийно отключили свет. Из-за отсутствия электричества в некоторых микрорайонах нет отопления, а также воды - там отключились насосы подкачки и в котельных.