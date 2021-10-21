По Франции, где ранее из-за непогоды пропали без вести около 20 человек, ночью в среду, 21 октября, пронесся шторм "Аврора", который принес за собой сильные дожди и мощный ветер.

Об этом сообщат The Connexion.

В частности, в Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч. В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.

Также в Бретани и в Сен-Брие впервые зафиксировали мощные порывы ветра. Показатели скорости ветра 119 км/ч стали рекордными со времен штормов 1999 года в префектуре Кот-д'Армор.

По данным издания, экстремальная погода привела к отключению электричества в 250 000 домов. В Нормандии, Гранд-Эст и Иль-де-Франс остановились поезда. Также на улицах много поваленных деревьев.

Местным жителям рекомендовали следить за сообщениями властей и не выходить на улицу без крайней необходимости, а также обезопасить любое имущество, которое подвергается воздействию стихии.

Напомним, в прошлом году во Франции из-за шторма "Алекс" погибли 20 человек.

Между тем, и в Украине спасатели объявили штормовое предупреждение.