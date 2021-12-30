В последний день 2021 года, 31 декабря, самой холодной в Украине будет восточная часть страны, где ночью столбики термометров опустятся до 6-11 градусов мороза. В дневные часы мороз ослабнет до 1-6 градусов. А во второй половине дня и вечером ожидается снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, западные регионы Украины завершат 2021-й погодой, которая будет даже теплее, чем на юге. Ночью на западе около ноля, а днем +1+6 градусов. При этом будет идти дождь и мокрый снег.

В южных регионах в последний день 2021-го утром можно будет увидеть солнце. Ночью и утром будет сухо. Днем - незначительный мокрый снег. Температура воздуха максимальна от 2 мороза до 4 тепла.

В центре Украины прогнозируют мокрый снег и возможен дождь.

"Температура воздуха от винницких +3 градусов до днепровских +4 градуса. То есть, в регионе около нуля. На дорогах невесть что", - прогнозирует синоптик.

В северной части Украины ночью еще задержится мороз до 3-8 градусов. А днем ждут оттепель. Только на Сумщине до -2-4 градусов.

"Снег и мокрый снег, в основном, ночью и утром, днем ​​без существенных осадков, можно гонять за подарками", - пишет синоптик.

В новогоднюю ночь на востоке Украины мороз ослабнет до 0-5 градусов, но будет гололедица, предупреждает Диденко. А уже днем до этих регионов доберется оттепель - потеплеет до ноля. Ночью и утром без осадков, можно отмечать, днем ​​- мокрый снег и дождь, ветрено.

Не исключено, что в западных областях 1 января будут петь птицы. Ведь именно здесь запахнет весной - в новогоднюю ночь ожидается +1+4 градуса, днем ​​+4+8 градусов. Дождь.

На юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем ​​до +4+9 градусов.

Регионы в центре страны также начнут Новый год теплой погодой. Ночью около ноля, днем ​​1+5 градусов. Временами дождь, местами с мокрым снегом.

На севере в новогоднюю ночь тоже ожидается преимущественно дождь, который продолжится и днем. Ночью 1 января около ноля, днем ​​+1+6 градусов.

В Киеве 31 декабря ночью и утром мокрый снег, возможен периодически дождь. В ближайшую ночь еще задержится мороз, до 5 градусов. Но 31 декабря днем ​​потеплеет от -1 до +1. Существенных осадков 31 декабря в течение дня не ожидается. На дорогах скользко.

"1 января в Киеве ночью около ноля, преимущественно дождь (карта). Днем потеплеет до +3+6 градусов, местами слабый дождь, ничего серьезного. Очень ветрено!" - предупреждает синоптик.

По данным Натальи Диденко, характерной особенностью первого дня нового года в Украине будет сильный штормовой ветер северо-западного направления.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасном гололеде.

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