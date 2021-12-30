В новогоднюю ночь в Украине обеспечивать порядок будут примерно 10 тысяч правоохранителей, в том числе - около 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии. Их усилия будут направлены на предотвращение случаев нарушения ПДД, а также предупреждение хулиганства.

Об этом со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Наша работа будет направлена ​​на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Мы должны гарантировать безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", – заявил Клименко.

Кроме того, по его словам, для постоянного мониторинга оперативной обстановки будет организована работа ситуационных центров подразделений полиции в областях.

"Другая наша задача – обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей. Каждый год мы фиксируем большое количество чрезвычайных событий, связанных с травмированием граждан. Особенно это касается продажи таких товаров несовершеннолетним, которые не умеют пользоваться ими и часто травмируются", - сказал Клименко.

По его данным, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь запланированы как минимум в 500 населенных пунктах Украины.

Кроме того, правоохранители намерены обеспечивать публичную безопасность и правопорядок во время массовых мероприятий 1 января 2022 года по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры. Запланировано проведение 50 таких мероприятий, участие в которых, согласно заявкам, примут около 10 тысяч граждан по всей стране.

Напомним, в Киеве рассказали о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь.

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