В новогоднюю ночь городской транспорт Киева будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно. Также в праздничные дни возможно закрытие на вход нескольких станций метро.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 столичный фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Хрещатик" и "Майдан Незалежности".

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