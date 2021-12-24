В Киеве из-за технического сбоя невозможно купить билеты на общественный транспорт
В пятницу, 24 декабря, в Киеве возникли технические неполадки при покупке билетов на общественный транспорт.
Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Facebook.
В настоящее время можно воспользоваться только билетами, которые уже были куплены ранее и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.
Специалисты коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" уже работают над устранением неполадок.
О полноценном возобновлении работы сообщат позже.
Также в пресс-службе метрополитена принесли извинения за временные неудобства.
Ранее мы писали, что во вторник Киев стоял в масштабных пробках, а у метро образовались огромная очередь.
Также сообщали, что в Киеве с 1 января 2022 года повышают проезд на транспорт сразу в 2,5 раза - до 20 гривен.
После этой новости появилась информация, что цены взвинтят и на маршрутки. Однако, позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.