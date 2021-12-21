В Киеве, во вторник, 21 декабря, серьезно затруднено движение на дорогах. Пробки сковали практически весь город. Из-за непогоды жители Киева и пригорода опаздывают на работу и учебу.

Об свидетельствуют данные сервиса Googlе-карты.

Движение на дорогах затруднено в разных уголках Киева, в частности, в центральной части города и на Окружной дороге. Также пробки наблюдаются на улице Набережно-Рыбальской. Серьезно затруднено движение на Южном, Дарницком, Гаванском мостах, мостах Патона и Метро.

Также сильные пробки традиционно наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Романа Шухевича, проспекте Бажана, Броварском проспекте и проспекте Бандеры.

В соцсетях горожане и жители пригорода жалуются на то, что с трудом и с опозданием добираются на работу и учебу. В частности, Telegram-канал "Киев оперативный" опубликовал фото, на котором запечатлена огромная очередь возле станции метро "Черниговская".

Напомним, спасатели заявили, что в Украине сегодня ожидается гололедица и предупредили, что из-за непогоды на некоторых участках дорог может быть нарушено движение транспорта.

Также мы писали, что в Киеве во вторник отменили четыре рейса городской электрички.