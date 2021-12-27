Вслед за поднятием цен на проезд в Киеве с 8 до 20 грн в других городах также запланировали повышение стоимости пользования общественным транспортом. Так, в Запорожье анонсировали повышение стоимости проезда с 8 до 12 грн, а в Черновцах - с 7 до 9 грн.

Об этом пишут местные издания. По данным "Индустриалки", в Запорожье цены на проезд в транспорте будут колебаться в зависимости от маршрута. В целом билет подорожает на 4 гривны - с 8 до 12 грн. На маршруте в Хортицкий район цена вырастет до 14 гривен. Цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях планируют уравнять - проезд в этих видах транспорта будет стоить 10 гривен.

Издание "Молодой буковинец" сообщает о возможном подорожании проезда в Черновцах с 1 февраля. Согласно проекту постановления, стоимость проезда в черновицких маршрутках вырастет до 9 гривен вместо нынешних 7 гривен. Заместитель городского головы Игорь Крохмаль тариф по 9 гривен назвал экономически обоснованным и отметил, что такая цена будет постоянной.

Напомним, в Киеве окончательное решение по поводу стоимости проезда еще не приняли, однако предполагается, что цена одной поездки для киевлян может быть установлена на уровне 12 гривен, если те получат "Карточку киевлянина". Жители области смогут купить проездной со стоимостью 14 гривен за поездку. Для туристов цена одной поездки составит 20 гривен.

А билет на экспресс к аэропорту "Борисполь" подорожал до 100 гривен.