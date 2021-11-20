Столичные маршрутчики не собираются поднимать цены на проезд в ближайшее время. Об этом заявили в ассоциации, которая представляет интересы частных перевозчиков Киева и Киевской области, передает UBR.ua.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Игоря Моисеенко, даже в случае роста стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте Киева, вопрос по поднятию тарифа в столичных маршрутках пока не обсуждается.

На вопрос о том, будет ли сохранен нынешний уровень цен на проезд внутри Киева (8-10 грн за поездку в зависимости от маршрута), в том числе и после Нового года, Моисеенко также ответил утвердительно.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве с 1 января 2022 года повышают проезд на транспорт сразу в 2,5 раза - до 20 гривен.

После этой новости появилась информация, что цены взвинтят и маршруточники. Однако, позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.