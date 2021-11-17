Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.

Об этом градоначальник написал в Фейсбуке вечером 17 нояюря.

По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в КГГА по поводу того, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, так как значительно выросли цены на энергоносители, являющиеся главной составляющей стоимости тарифа.

"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. Из городского бюджета", - написал мэр.

Исходя из названных обстоятельств, КГГА поставлена перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Так как весь бюджет столицы невозможно пустить только на дотации.

"За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?" - задал риторические вопросы Кличко.

Вместе с тем он заявил, что понимает, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян.

Кличко отметил, что повышение цен пока только вынесено на обсуждение. Это – проект, а не принятое решение.

"Как менеджер я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" - повторил Кличко.

Пост Кличко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Мэр решил сыграть в доброго полицейского. Хотя на самом деле понятно, что решение бы все равно заблокировала центральная власть. Да ещё и макнула Кличко по полной. В условиях нынешнего противостояния с Офисом президента для Кличко эта тема ничем хорошим точно не кончилась бы. Поэтому он и решил притормозить повышение", - написал канал.

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве с 1 января 2022 года повышают проезд на транспорт сразу в 2,5 раза - до 20 гривен.

После этой новости появилась информация, что цены взвинтят и маршруточники.