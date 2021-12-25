Компания "Укрзализныця", в которой ранее анонсировали продажу билетов через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса, объявила о запуске Буковельского экспресса, который курсирует в самые известные туристические места Украинских Карпат.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Буковельский экспресс, курсирующий по маршруту Львов-Ясиня-Львов, будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25. Кроме того, предусмотрены следующие остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и т.д.

В пресс-службе сообщают, что поезд будет курсировать каждый день с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. После чего экспресс будет осуществлять перевозку пассажиров по пятницам, субботам и воскресеньям.

Новым поездом пассажиры могут менее чем за пять часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до курорта Буковель.

"Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скалам Довбуша, которые находятся в Яремче; самому длинному селу в Украине – Микуличин; к виадуку в Ворохте, построенному в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселку Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат – самого высокого горнолыжного курорта украинских Карпат", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании акцентировали внимание на то, что новый маршрут поезда будет удобен для пассажиров, которые путешествуют из Киева и обратно поездом №91/92 Киев – Львов – Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

"На маршруте Буковельского экспресса используется современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. В составе дизель-поезда три вагона – 170 мест", - добавили в "УЗ".

Кроме того, ранее мы писали, что 13 декабря, "Укрзализныця" запустила новый рейс "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)", который стал самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом Украины.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запустила новый региональный поезд Слобожанский экспресс. Он будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областям.