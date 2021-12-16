"Укрзализныця", которая к зимним праздникам назначила дополнительные поезда, начала продавать билеты через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее билеты можно было купить в мессенджерах Viber и Telegram, теперь официальный чат-бот появился в Apple Messages для бизнеса и Facebook.

Пассажиры "Укрзализныци" смогут покупать при помощи этого инструмента билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+. Также при его помощи можно возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн-табло станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.

Кроме этого, купленные в чат-боте билеты можно добавлять в кошельки Apple Wallet и Google Pay.

Напомним, недавно "Укрзализныця" изменила правила онлайн-покупки билетов на поезда. Процесс был упрощен: теперь пассажир получает не просто бланк заказа, который нужно обменять в кассе, а сразу билет.

Также мы писали, что "Укрзализныця" с 12 декабря запустила поезда в новом графике. Появились новые рейсы на Буковель.