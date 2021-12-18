Компания "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд Слобожанский экспресс. Он будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областям.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Первый тестовый рейс экспресс совершит по маршруту Попасная – Харьков – Сумы. На постоянной основе поезд будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

В первый рейс с пассажирами поезд отправится уже завтра, 19 декабря.

На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения", – указывается в сообщении.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков-Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

С понедельника, 20 декабря, региональный поезд №885 Харьков-Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправится в 09:05 и прибывает на станцию ​​Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" начала продавать билеты через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса. До этого билеты можно было купить в мессенджерах Viber и Telegram.

Также мы писали, что "Укрзализныця" с 12 декабря запустила поезда в новом графике. Появились новые рейсы на Буковель.