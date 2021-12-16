Учитывая то, что хозяином следующего года станет Тигр, атмосфера праздника должна быть по-кошачьи теплой, уютной и расслабленной. Встречать Новый год-2022 лучше всего со своей семьей или близкими друзьями в домашней обстановке. Для формата праздника прекрасно подойдет вечеринка в стиле Family look, одежду также можно выбрать спокойных цветов: синего, коричневого, классического черного.

И если с гардеробом все более-менее ясно, то с новогодним столом придется заморочиться, чтобы угодить одновременно и гостям, и полосатому хищнику.

Разберемся по порядку что к чему.

Закуски

На Востоке именно Тигра считают царем зверей, а не Льва, поэтому угощений он ждёт тоже царских. Помимо сытных блюд стол должен быть прекрасно декорированным, ведь хозяин года любит, когда еда вызывает не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие. Это предполагает, что стол важно застелить красивой скатертью (необычно будет смотреться полосатая скатерть) и поставить изысканные приборы с сервизом (желательно без узора).

Декор на столе - композиции из хвои, шишек и елочных игрушек, а также свечи

Скатерть и салфетки лучше использовать из натуральной ткани (хлопок, лён), от бумажных салфеток откажитесь.

Используйте скатерть в полоску и откажитесь от бумажных салфеток

Все котовладельцы знают, что их усатые полосатые могут есть практически без остановки весь день. А Тигр по сути является большим котом, поэтому его аппетиты подавно выше.

Обязательно поставьте на стол качественные закуски, а не только овощные салаты, потому что кисы любят мясо. С учетом этого правила, чуть ли не центровой на столе становится мясная нарезка (несколько видов колбасы, пастрома, корейка, ветчина, хамон, буженина, сало с прорезью и др.) также беспроигрышным вариантом станут брускеты, различные канапе, тарталетки и бутерброды.

Идеальным в плане закуски будет жульен. А вот холодец в этом году вызвал споры из-за позиции эзотериков о том, что застывшая вода с мясом Тигру не понравится по той причине, что, мол, сама форма блюда сдерживает энергию предстоящих изменений в 2022-м. Впрочем, исключение сделали для ягодного желе. И то в плане тематического оформления.

Но тут в соцсетях уже шутят по этому поводу, мол "уже скоро и только у нас: мармелад из мяса".

Что же, иностранцы так его себе и представляют, но мы то знаем, что в год Водяного Тигра такая любимая всеми холодная закуска выигрышно смотрется на столе. Да и в застывшем состоянии она пробудет недолго, поэтому допустима в качестве пикантного кушанья.

Так как Тигры (как и коты) иногда едят зеленую траву, астрологи рекомендуют в приготовлении использовать много зелени (рукколы, кинзы, базилика, укропа и петрушки). Также она работает в качестве привлечения финансового благополучия.

В оформлении стола используют цвета 2022 года: оранжевый, черный, голубой, синий, бежевый, металлик

Основные блюда

Чтобы угодить Тигру, можно приготовить некоторые блюда из свинины, баранины, мяса птицы (утка, гусь, курица, индюк и пр.). Мясо может быть вареным, запеченным, жареным или приготовленным на гриле. В идеале это должен быть большой аппетитный стейк, который можно разрезать на части, сидя за праздничным столом. Или отдайте предпочтение шашлыку.

А вот от говядины некоторые восточные эксперты советуют отказаться на основании древней легенды, которая рассказывает о схватке Тигра с Быком, в которой рогатый победил и высмеял хищника. С тех пор Тигр и Бык являются злейшими врагами на Востоке и не терпят гастрономического упоминания о себе.

Вот как должно выглядеть главное блюдо новогоднего стола - всяко лучше традиционной "селедки под шубой", с которой любой уважающий себя хищник не будет долго возиться.

Готовить мясо лучше большим куском, а перед подачей разрезать на порции

Кстати, рыба попадает под запрет в эту новогоднюю ночь - как слабосоленая красных сортов так и запеченная. Эксперты по восточному гороскопу считают, что лучше избегать дичи, острых сыров, отказаться от корейской кухни, салатов, лапши и каш.

В вегетарианском меню можно использовать соевое мясо.

Гарниры

Гарнир к мясу должен быть легким, например, овощи-гриль. В этом плане интересными будет яркие цвета - желтый ананас, помидор-черри, морковь, тыква и острый соус.

Можно украсить стол экзотическими фруктами - гранатами, апельсинами, киви, мандаринами, виноградом, хурмой.

Десерты

Считается, что полосатые или слоеные десерты будут смотреться особенно празднично на столе. Поэтому на заметку хозяйки могут взять и торт "Наполеон", и выложенную слоями панакоту, воздушные рулеты или тающий во рту брауни.

Напитки

Главные требования к напиткам - они должны быть натуральными и желательно в оранжево-желтой гамме. То есть никакой сладкой газировки и шипучих напитков.

Из безалкогольных желательно на столе иметь напитки желтого и оранжевого цвета (апельсиновый, ананасовый, персиковый, абрикосовый или мультивитаминный сок). Красные напитки тоже подойдут - морсы и компоты.

Из алкогольных - сухие или десертные вина, шампанское, ягодные наливки, глинтвейн или коньяк. Бокал игристого вряд ли спугнет удачу в новом году, ведь главное условие - чтобы алкоголем не злоупотребляли. Потому что кошки не любят уподобления человека Обезьяне - еще одного врага Восточного Тигра.

В заключение нужно сказать, что придерживаться того, что написанного можно нестрого, ведь намного важнее не блюда на столе, а атмосфера праздника за ним.

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Напомним, что на Новый год 2022 украинцы будут отдыхать с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января.